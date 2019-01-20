"Услышали жуткие крики": очевидец трагедии в Запорожской области раскрыл новые детали (фото)

Иллюстративное фото (pixabay)

Крики женщины слышали все

Очевидец трагического пожара в Запорожской области рассказала новые детали ЧП, которое унесло жизни троих людей: двух мальчиков и их дяди. Об этом Ирина Оверченко сообщила журналистам, передает ТСН.

Так, по словам женщины, крик матери детей был слышен практически всем. А когда на улицу вышли люди, то увидели столб дыма. Позже на месте трагедии начала образовываться толпа "зевак".

"Мы услышали крик Юли. Она кричала – сюда было слышно. Мы вышли, смотрим – дым. Вызвали пожарную, люди начали сбегаться. Потом слышим – Юля перестала кричать", - сказала она.

Мужчина, погибший в пожаре, был братом хозяйки дома. Также трагедия унесла жизни двух ее детей. Женщина не смогла пережить утрату и совершила самоубийство.

Скриншот из видео (tsn.ua)

По словам Оверченко, которая работает в магазине неподалеку от дома, она вышла на улицу после того, как "услышала жуткие крики". Спустя время к ней привели старшего из детей – 12-летнего мальчика.

Скриншот из видео (tsn.ua)

"Немного у нас посидел, а потом его забрали знакомые их", - подчеркнула она.

При этом односельчане утверждают, что в доме жила 31-летняя мать с тремя сыновьями 5, 10 и 12 лет. Поскольку была разведена, то растить детей помогал ее брат.

Скриншот из видео (tsn.ua)

"Она любила детей своих. Она за ними тряслась. Видно, что настоящая мать. Особенно младший, Димочка – то вообще солнышко было такое. Вообще хорошая семья", - уточнила Оверченко.

Сама погибшая работала на трех работах, чтобы обеспечить семью. Поэтому когда начался пожар, ее не было дома, также как и ее старшего сына.

"Мама кричала, дети кричали, а когда дети перестали кричать, она пошла и повесилась. Она тут бегала в истерике, ее оттягивали. Она снова побежала – это буквально секунда была", - рассказали очевидцы.

Похоронить семью обещают за счет сельсовета. В то же время мальчику, который остался сиротой, всем селом собирают деньги. О нем теперь должна будет заботиться тетя из Харькова.

Напомним, 17 января в монастыре Успения Пресвятой Богородицы, который расположен в селе Нижний Быстрый Хустского района Закарпатской области, произошел пожар. Во время осмотра места происшествия работники ГСЧС обнаружили тело мужчины, который был монахом.