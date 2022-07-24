Як дізнатися свіжість м'яса за секунду в магазині: простий спосіб

Більшість людей купують м'ясо в супермаркеті або на ринку. Щоб захистити своє здоров'я і здоров'я своїх близьких, життєво важливо мати гарантію, що це м'ясо в ідеальному стані, здорове і поживне.

Є один трюк, який допоможе вам визначити свіжість м'ясного продукту, пише Sante.

Як перевірити м'ясо перед його покупкою

Щоб не наштовхнутися на неякісне м'ясо, важливо звертати увагу на деякі важливі параметри: його запах, колір або консистенцію — все це підказки, які не можна випускати з уваги при купівлі м'яса.

У супермаркеті завжди дуже важливо перевіряти свіжість м'яса. Ви повинні знати, що всього через кілька годин поза холодильником бактерії та цвіль можуть сильно зіпсувати м'ясо. Також слід зазначити, що навіть якщо м'ясо злегка зіпсовано, не проявляючи ознак гниття, це може привести до серйозних ускладнень зі здоров'ям. Особливо у людей зі слабким імунним захистом.

Один з кращих способів перевірити свіжість м'яса через його упаковку — це провести простий тест пальцями.

Як дізнатися свіжість м'яса (фото: mincold.com.ua)



Стисніть його поверхню кінчиками пальців, потім відразу ж приберіть їх. Негайно подивіться на м'ясо: якщо ви помітите, що м'ясо відразу повертається на місце, значить, воно дуже свіже.

Саме це означає, що рівень води в продукті хороший і м'ясо готове до вживання.

Якщо ви помітите, що ця частина залишається нерухомою під дією тиску і не повертається до своєї первісної форми, значить, цей шматок м'яса вже недостатньо свіжий. Краще вибрати інше.

Великою перевагою цього швидкого тесту є те, що ви можете доторкнутися до м'яса, не знімаючи упаковки.

Як ще перевірити м'ясо

Уважно огляньте м'ясо з усіх боків. Після виконання тесту ще подивіться на колір м'яса.

Світло-рожевий, перламутровий або прямо-таки яскраво-червоний (яловичина) колір вказує на те, що тварину годували поживною їжею. І таким чином, воно свіже і корисне.



Якщо колір на поверхні починає жовтіти, не купуйте його! У нього буде неприємний і своєрідний смак.



Також зверніть увагу на текстуру: гарне м'ясо обов'язково має бути ніжним і гладким. Якщо ви відчуваєте, що воно досить сухе, як гума, то про його свіжість не може бути й мови.