Как узнать свежесть мяса за секунду в магазине: простой способ

Большинство людей покупают мясо в супермаркете или на рынке. Чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих близких, жизненно важно иметь гарантию, что это мясо в идеальном состоянии, здоровое и питательное.

Есть один трюк, который поможет вам определить свежесть мясного продукта, пишет Sante.

Как проверить мясо перед его покупкой

Чтобы не наткнуться на некачественное мясо, важно обращать внимание на некоторые важные параметры: его запах, цвет или консистенция — все это подсказки, которые нельзя упускать из виду при покупке мяса.

В супермаркете всегда очень важно проверять свежесть мяса. Вы должны знать, что всего через несколько часов вне холодильника бактерии и плесень могут сильно испортить мясо. Также следует отметить, что даже если мясо слегка испорчено, не проявляя признаков гниения, это может привести к серьезным осложнениям со здоровьем. Особенно у людей со слабой иммунной защитой.

Один из лучших способов проверить свежесть мяса через его упаковку — это провести простой тест пальцами.

Как узнать свежесть мяса (фото: mincold.com.ua)



Сожмите его поверхность кончиками пальцев, затем сразу же уберите их. Немедленно посмотрите на мясо: если вы заметите, что мясо сразу возвращается на место, значит, оно очень свежее.

Конкретно это означает, что уровень воды в продукте хороший и мясо готово к употреблению.

Если вы заметите, что эта часть остается неподвижной под действием давления и не возвращается к своей первоначальной форме, значит, этот кусок мяса уже недостаточно свежий. Лучше выбрать другое.

Большим преимуществом этого быстрого теста является то, что вы можете прикоснуться к мясу, не снимая упаковки.

Как еще проверить мясо

Внимательно осмотрите мясо со всех сторон. После выполнения теста еще посмотрите на цвет мяса.

Светло-розовый, перламутровый или прямо-таки ярко-красный (говядина) цвет указывает на то, что животное кормили питательной пищей. И таким образом, оно свежее и полезное.



Если цвет на поверхности начинает желтеть, не покупайте его! У него будет неприятный и своеобразный вкус.



Также обратите внимание на текстуру: хорошее мясо обязательно должно быть нежным и гладким. Если вы чувствуете, что он довольно сухое, как резина, то о его свежести не может быть и речи.