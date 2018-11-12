"Лють і злоба": священик вигнав із храму безпритульного пса і розізлив українців

Колаж РБК-Україна

На прикрий інцидент відреагувало лише кілька людей, які знаходилися у церкві

В Тернополі священик копняками виганяв із храму Успення Пресвятої Богородиці безпритульного пса. Це трапилося просто посеред літургії на очах десятків прихожан, серед яких були діти. Про цей інцидент розповіли очевидці у Facebook-спільноті "Ноїв Ковчег - Хатіко - Дичків".

Пес, який постраждав у церкві (фото: facebook.com/NoivKovcheg)

Прикрий та неприємний випадок трапився у неділю, 11 листопада.

"Під час дитячої Служби Божої в храм забігла бездомна собака. Зауважу, що вона була дуже дружелюбною і чемною, ніякої агресії не проявляла. Один з отців, які сповідали (о. Василь), приласкав її. Відчувши захист і тепло, собака заснула біля його ніг. Але не всім це виявилось до вподоби. Отець Володимир Юркевич підійшов і почав копати собаку ногами на очах у всіх парафіян та дітей. І навіть після цього агресії від неї не було ніякої. Вона просто побігла в інше місце. За кілька хвилин на всю церкву почулося жалісне скавуління собаки. Пса за шкіру, за вуха жорстоко тягнув "ревний, побожний" парафіянин Володимир Греля. В його очах була лють та злоба. Дуже прикро та болюче, що зі всієї церкви на цей інцидент відреагувало лише кілька дорослих та дітей. Ось вам і мораль: яка мова може бути про любов до ближнього, співчуття, доброту, милосердя, якщо, на жаль, у стінах Божого Храму ми того не побачили", - йдеться у дописі.

Пес, який постраждав у церкві (фото: facebook.com/NoivKovcheg)

Користувачів мережі обурила поведінка священослужителя і "побожного" прихожанина.

"Жаль, але лише одиниці тепер можуть бути священиками від Бога", - написала Іра Гнатів.

Скріншот (facebook.com/NoivKovcheg)

"Не священик, а одна назва. Співчуваю тим, хто ходить до такого священика на службу. Жесть", - зауважила Надія Сікорська.

Скріншот (facebook.com/NoivKovcheg)

Скріншот (facebook.com/NoivKovcheg)

До речі, журналісти показали таємну резиденцію глави УПЦ МП Онуфрія у селі Коритне Чернівецької області.

Раніше ми писали про те, що у Тернополі водій "золотої" маршрутки познущався над вагітною жінкою.

Відео: РБК-Україна