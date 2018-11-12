"Ярость и злоба": священник выгнал из храма бездомного пса и разозлил украинцев

Коллаж РБК-Украина

На инцидент отреагировало лишь несколько человек, которые находились в церкви

В Тернополе священник пинками выгонял из храма Успения Пресвятой Богородицы бездомного пса. Это случилось прямо посреди литургии на глазах десятков прихожан, среди которых были дети. Об этом инциденте рассказали очевидцы в Facebook-сообществе "Ноїв Ковчег - Хатіко - Дичків".

Пострадавший пес (фото: facebook.com/NoivKovcheg)

Досадный и неприятный случай произошел в воскресенье, 11 ноября.

"Во время детской литургии в храм забежала бездомная собака. Замечу, что она была очень дружелюбной и вежливой, никакой агрессии не проявляла. Один из отцов, которые исповедовали (о. Василий), приласкал ее. Почувствовав защиту и тепло, собака уснула у его ног. Но не всем это понравилось. Отец Владимир Юркевич подошел и начал пинать собаку ногами на глазах у всех прихожан и детей. И даже после этого агрессии от нее не было никакой. Она просто побежала в другое место. Через несколько минут на всю церковь послышалось жалостное скавчание собаки. Пса за шкуру, за уши жестоко тянул "усердный, благочестивый" прихожанин Владимир Греля. В его глазах была ярость и злоба. Очень обидно и мучительно, что из всей церкви на этот инцидент отреагировали только несколько взрослых и детей. Вот вам и мораль: какая речь может быть о любви к ближнему, сожалении, доброте, милосердии, если, к сожалению, в стенах Божьего Храма мы этого не увидели", - говорится в посте.

Пострадавший пес (фото: facebook.com/NoivKovcheg)

Пользователей сети возмутило поведение священнослужителя и "благоговейного" прихожанина.

"Увы, но лишь единицы теперь могут быть священниками от Бога", - написала Ира Гнатив.

Скриншот (facebook.com/NoivKovcheg)

"Не священник, а одно название. Сочувствую тем, кто ходит к такому священнику на службу. Жесть", - отметила Надежда Сикорская.

Скриншот (facebook.com/NoivKovcheg)

Скриншот (facebook.com/NoivKovcheg)

Нпомним, что журналисты показали тайную резиденцию главы УПЦ МП Онуфрия в селе Корытное Черновицкой области.

Ранее мы писали о том, что в Тернополе водитель "золотой" маршрутки поиздевался над беременной женщиной.

Видео: РБК-Украина