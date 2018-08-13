"У разі ДТП відразу втрачаєте товарний вигляд": автомобілісти звернулися до "милим дам" (відео)

У мережі водії наполегливо попросили дівчат не перебігати дорогу на червоне світло
У мережі автомобілісти звернулися до дівчат з проханням не перебігати дорогу на заборонений сигнал світлофора. Відповідний пост був опублікований на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
"Милі дами, особисто просимо Вас не бігати через дорогу на червоне світло. Потім, у випадку ДТП відразу втрачаєте товарний вид і спожив цінність, вибачте за прямолінійність", - написано в публікації.
До посту також доклали відео, на якому видно, як дівчина переходить дорогу на червоне світло.
Милі дами, особисто просимо Вас не бігати через дорогу на червоне світло. Потім, у випадку ДТП відразу втрачаєте товарний вид і потреб цінність, вибачте за прямолінійністьОпубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 12 серпня 2018 р.
Нагадаємо, в Києві в районі станції метро "Почайна" (раніше "Петрівка") два пішохода вирішили випробувати долю, порушити правила дорожнього руху і перебігти жваву трасу з шести смуг.
Раніше повідомлялося, що у Києві затримали п'яного водія, який двічі ледь не потрапив у ДТП.
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