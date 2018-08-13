"В случае ДТП сразу теряете товарный вид": автомобилисты обратились к "милым дамам" (видео)

В сети водители настоятельно попросили девушек не перебегать дорогу на красный свет
В сети автомобилисты обратились к девушкам с просьбой не перебегать дорогу на запрещенный сигнал светофора. Соответствующий пост был опубликован на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"Милые дамы, лично просим Вас не бегать через дорогу на красный свет. Потом в случае ДТП сразу теряете товарный вид и потреб ценность, извините за прямолинейность", - написано в публикации.
К посту также приложили видео, на котором видно, как девушка переходит дорогу на красный свет.
Милые дамы, лично просим Вас не бегать через дорогу на красный свет. Потом в случае ДТП сразу теряете товарный вид и потреб ценность, извините за прямолинейностьОпубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 12 серпня 2018 р.
Напомним, в Киеве в районе станции метро "Почайная" (ранее "Петровка") два пешехода решили испытать судьбу, нарушить правила дорожного движения и перебежать оживленную трассу из шести полос.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали пьяного водителя, который дважды чуть не попал в ДТП.
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