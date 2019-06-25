ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вадима Новинського нагородили орденом УПЦ "Різдво Христове"

STYLERЖиття    25.06.2019 - 14:45
Вадима Новинського нагородили орденом УПЦ "Різдво Христове"
Вадима Новинського нагородили орденом УПЦ "Різдво Христове" (фото: opposition.com.ua)

Новинський отримав високу нагороду від Української Православної Церкви

У вівторок, 25 червня, голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський був нагороджений орденом Української Православної Церкви "Різдво Христове". Про це йдеться на сайті "Оппоблока".

Митрополит Онуфрій нагородив народного депутата ордена "за понесені труди і захист Української Православної Церкви".

"Вадим Новинський допомагає Української Православної Церкви і як благодійник, і як законодавець, прикладаючи максимум зусиль до того, щоб Церква розвивалася і міцніла. Нехай Бог благословить вас, вашу родину, ваші діяння", - сказав Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій, вручаючи нагороду лідеру "Опозиційного блоку".

Раніше Вадим Новинський передав в Конституційний суд України подання про визнання таким, що суперечить Конституції закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Новинський готовий поїхати в "ЛДНР" на переговори Новинський розповів, які ініціативи Зеленського підтримає "Опоблок"
Новини України Вадим Новинський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся