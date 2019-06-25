Вадима Новинського нагородили орденом УПЦ "Різдво Христове" (фото: opposition.com.ua)

Новинський отримав високу нагороду від Української Православної Церкви

У вівторок, 25 червня, голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський був нагороджений орденом Української Православної Церкви "Різдво Христове". Про це йдеться на сайті "Оппоблока".

Митрополит Онуфрій нагородив народного депутата ордена "за понесені труди і захист Української Православної Церкви".

"Вадим Новинський допомагає Української Православної Церкви і як благодійник, і як законодавець, прикладаючи максимум зусиль до того, щоб Церква розвивалася і міцніла. Нехай Бог благословить вас, вашу родину, ваші діяння", - сказав Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій, вручаючи нагороду лідеру "Опозиційного блоку".

Раніше Вадим Новинський передав в Конституційний суд України подання про визнання таким, що суперечить Конституції закону про забезпечення функціонування української мови як державної.