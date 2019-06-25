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Вадима Новинского наградили орденом УПЦ "Рождество Христово"

STYLERЖизнь    25.06.2019 - 14:45
Вадима Новинского наградили орденом УПЦ "Рождество Христово"
Вадима Новинского наградили орденом УПЦ "Рождество Христово" (фото: opposition.com.ua)

Новинский получил высокую награду от Украинской Православной Церкви

Во вторник, 25 июня, глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский был награжден орденом Украинской Православной Церкви "Рождество Христово". Об этом говорится на сайте "Оппоблока".

Митрополит Онуфрий удостоил народного депутата ордена "за понесенные труды и защиту Украинской Православной Церкви".

"Вадим Новинский помогает Украинской Православной Церкви и как благотворитель, и как законодатель, прикладывая максимум усилий к тому, чтобы Церковь развивалась и крепла. Пусть Бог благословит вас, ваше семейство, ваши деяния", - сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, вручая награду лидеру "Оппозиционного блока".

Ранее Вадим Новинский передал в Конституционный суд Украины представление о признании противоречащим Конституции закона об обеспечении функционировании украинского языка как государственного. 

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