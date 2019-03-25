Що з верхньою губою? Ані Лорак шокувала шанувальників зовнішнім виглядом

Ані Лорак записує нову пісню і ділиться зі своїми передплатниками новими фото зі студії. При цьому на цей раз співачка здивувала шанувальників своєю верхньою губою. Фотографію Лорак виставила на своїй сторінці в Instagram.

"Я знову пишу музику. Відчуваю звуки глибоко, і мені не терпиться поділитися з вами моєю новою піснею. Ви чекаєте?" - підписала фото Лорак.

Фото: instagram.com/anilorak

Користувачі мережі активно почали коментувати цю фотографію.

"Що з твоєї верхньою губою?";

"Що це?";

"Страшненька";

"Так що за вираження обличчя на Ваших фото?! У вас все чудово без цих качиних губ "пюю". Ви нам подобаєтеся справжньою";

"Ах Аня я думала, що ти не співаєш під фонограму, а ти";

"Ого, поповнення в ряди качок";

"Постійно нечіткі фото... ніби на "мильницю";

"Качечка";

"Вистачить обколювати губи";

"Багато ботокса не буває".

Але є і такі фанати співачки, які завжди в захваті від Кароліни.

"Сама досконалість";

"Це ж чудово, Кароліна! Значить душа вимагає пісні, так співай пташка співуча, невгасима любов!";

"Виглядаєте на 18 років";

"Ти гаряча як аджика з перцем";

"Кароліночка! Як завжди прекрасна".

Нагадаємо, Ані Лорак розкритикували за те, що на гастролях у Росії вона пересувається на власному автобусі.

Раніше повідомлялося про те, що Ані Лорак кинула доньку у відповідальний момент та не прийшла на модний показ дочки.