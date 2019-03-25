Что с верхней губой? Ани Лорак шокировала поклонников внешним видом

Ани Лорак записывает новую песню и делится со своими подписчиками новыми фото из студии. При этом в этот раз певица удивила поклонников своей верхней губой. Фотографию Лорак выставила на своей странице в Instagram.

"Я снова сочиняю музыку. Чувствую звуки глубоко, и мне не терпится поделиться с вами моей новой песней. Вы ждете ее?" - подписала фото Лорак.

Фото: instagram.com/anilorak

Пользователи сети активно начали комментировать эту фотографию.

"Что с твоей верхней губой?";

"Что это?";

"Страшненькая";

"Да что за выражения лица на Ваших фото?! У вас все чудесно без этих утиных губ "пюю". Вы нам нравитесь настоящей";

"Ах Аня я думала, что ты не под фонограмму поешь, а ты";

"Ого, пополнение в ряды уток";

"Постоянно нечеткие фото... будто на "мыльницу";

"Уточка";

"Хватит обкалывать губы";

"Много ботокса не бывает".

Но есть и такие фанаты певицы, которые всегда в восторге от Каролины.

"Само совершенство";

"Это же прекрасно, Каролина! Значит душа требует песни, так пой птичка певчая, любовь неугасимая!";

"Выглядите на 18 лет";

"Ты горячая как аджика с перцем";

"Каролиночка! Как всегда великолепна".

Напомним, Ани Лорак раскритиковали за то, что на гастролях по России она передвигается на личном автобусе.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак бросила дочь в ответственный момент и не пришла на модный показ дочери.