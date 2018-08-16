Ймовірність зливи залишається: синоптик дала прогноз погоди на п'ятницю

Фото: спека в місті (Getty Images)

У деяких регіонах температура повітря досягне +36 градусів

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, якою погода буде в п'ятницю. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко попередила, що атмосферний фронт, який приніс з собою погіршення погодних умов, залишається над західними і північними областями України.

"Атмосферний фронт, згусток якого минулої ночі залив не просто столичні вулиці, а головну вулицю країни - Хрещатик, залишається над західними і північними областями України. А тому з ним залишається ймовірність злив і гроз у цих частинах", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що дощі збили температуру повітря на півночі і заході країни, а ось південь, схід і центральна частина країни будуть страждати від спеки.

"Фронт та дощі збили спеку, і сьогодні, і завтра, 17 серпня, очікується + 24 + 29 градусів. На півдні, сході та в більшості центральних областей утримається дуже висока температура повітря і малохмарна суха погода з надзвичайним рівнем пожежної небезпеки. + 30 + 36 градусів передбачається", - написала Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона повідомила, що в п'ятницю, а також на вихідних в столиці залишається ймовірність грозових дощів. Але при цьому температура повітря опуститься на кілька градусів.

"У Києві в п'ятницю, а також на вихідних, 18-19 серпня, залишається ймовірність грозових дощів. Температура повітря в столиці вже стала милосерднішою. У найближчі дні максимально не вище +30, в денні години десь в межах + 26 + 28 градусів", - розповіла синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона попросила жителів країни бути акуратніше в ці дні і ретельно вибирати місця для паркування автомобілів. Крім того, Діденко акцентувала увагу на тому, що люди кидають сміття на вулицях і це забиває стоки.

"Враховуючи літній, миттєвий часом, характер синоптичних процесів, перебування фронту, високу імовірність опадів, ретельно вибирайте місце для паркування вашої машини, тому що в зливах відриваються не тільки гілки, але і падають цілі дерева. Ну, і я вже не знаю, яку кару готувати тим, хто кидає сміття на вулицях, яке забиває моментально стоки навіть при годинному дощі, і хто курить в це ж сміття в умовах сильної спеки. Точніше, я знаю, але це - вкрай негуманно. Хай вже тоді дощ хоча б заносить це сміття в їхні кухні, а ось цей жахливий дим нехай концентрується виключно в їх спальнях. Така я злюка-мрійниця", - написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що синоптики уточнили погоду на 16 серпня.

А також повідомляли прогноз погоди на вихідні дні, 18 -19 серпня.

Відео: РБК-Україна