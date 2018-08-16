Вероятность ливня остается: синоптик дала прогноз погоды на пятницу

Фото: жара в городе (Getty Images)

В некоторых регионах температура воздуха достигнет +36 градусов

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода будет в пятницу. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко предупредила, что атмосферный фронт, который принес с собой ухудшение погодных условий, остается над западными и северными областями Украины.

"Атмосферный фронт, сгусток которого прошлой ночью залил не просто столичные улицы, а главную улицу страны - Крещатик, остается над западными и северными областями Украины. А потому с ним остается вероятность ливней и гроз в этих частях", - сообщила синоптик.

Она отметила, что дожди сбили температуру воздуха на севере и западе страны, а вот юг, восток и центральная часть страны будут страдать от жары.

"Фронт и дожди сбили жару, и сегодня, и завтра, 17 августа, ожидается + 24 + 29 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей удержится очень высокая температура воздуха и сухая малооблачная погода с чрезвычайным уровнем пожарной опасности. + 30 + 36 градусов предвидится", - написала Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она сообщила, что в пятницу, а также на выходных в столице остается вероятность грозовых дождей. Но при этом температура воздуха опустится на несколько градусов.

"В Киеве в пятницу, а также на выходных, 18-19 августа, остается вероятность грозовых дождей. Температура воздуха в столице уже стала милосерднее. В ближайшие дни максимально не выше +30, в дневные часы где-то в пределах + 26 + 28 градусов", - рассказала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она попросила жителей страны быть аккуратнее в эти дни и тщательно выбирать места для парковки автомобилей. Кроме того, Диденко акцентировала внимание на том, что люди бросают мусор на улицах и это забивает стоки.

"Учитывая летний, мгновенный временами, характер синоптических процессов, пребывание фронта, высокую вероятность осадков, тщательно выбирайте место для парковки вашей машины, потому что в ливнях отрываются не только ветви, но и падают целые деревья. Ну, и я уже не знаю, какую казнь готовить тем, кто бросает мусор на улицах, которые забивают моментально стоки даже при часовом дожде, и кто курит в этот же мусор в условиях сильной жары. Точнее, я знаю, но это - крайне негуманно. Пусть уж тогда дождь хотя бы заносит этот мусор в их кухни, а вот этот ужасный дым пусть концентрируется исключительно в их спальнях. Такая я злюка-мечтательница", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что синоптики уточнили погоду на 16 августа.

А также сообщали прогноз погоды на выходные дни, 18 -19 августа.

Видео: РБК-Украина