Жара до +36 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг

Фото: Термометр (РБК-Украина)

Дожди пройдут только в нескольких областях Украины

В четверг, 16 августа в Украине сохранится жаркая и сухая погода, Дожди ожидаются только на западе страны. Об этом сообщает УНИАН.

По прогнозам синоптиков, самая высокая температура воздуха ожидается в восточных и южных регионах Украины.

В Донецкой и Луганской области столбики термометров покажут +34 +35 градусов. В Запорожье +36 градусов. В Харькове и Днепре +34 градуса, в Полтаве +32 градуса.

В Одессе, Николаеве и Херсоне воздух прогреется до +36 градусов. В регионе будет сухо и без осадков.

В Крыму облачно, температура воздуха +32 +33 градуса.

В северных областях облачно с прояснениями, дневная температура воздуха составит +25 +27 градусов.

На западе страны прохладно. Дождь ожидается в Хмельницком, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах и Ужгороде. Во Львове, Луцке и Ровно – облачно с прояснениями. В Виннице возможна гроза. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +27 градусов.

В центральной части Украины солнечно и без осадков. Температура воздуха +33 +36 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями. Синоптики сообщили, что грозовой фронт ушел и оставил комфортную летнюю температуру воздуха +25 +27 градусов.

Карта погоды (УНИАН)

Кстати, ранее мы сообщали, что столицу накрыл мощный ливень, который затопил центральные улицы города.

А также писали о том, что синоптики дали прогноз погоды до конца недели.

Видео: РБК-Украина