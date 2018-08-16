Спека до +36 градусів: синоптики уточнили прогноз погоди на четвер

Фото: Термометр (РБК-Україна)

Дощі пройдуть тільки в кількох областях України

У четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна і суха погода, Дощі очікуються лише на заході країни. Про це повідомляє УНІАН.

За прогнозами синоптиків, найвища температура повітря очікується в східних і південних регіонах України.

В Донецькій і Луганській області стовпчики термометрів покажуть +34 +35 градусів. У Запоріжжі +36 градусів. У Харкові та Дніпрі +34 градуси, у Полтаві +32 градуси.

В Одесі, Миколаєві і Херсоні повітря прогріється до +36 градусів. У регіоні буде сухо і без опадів.

У Криму хмарно, температура повітря +32 +33 градуси.

У північних областях хмарно з проясненнями, денна температура повітря складе +25 +27 градусів.

На заході країни прохолодно. Дощ очікується у Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях та Ужгороді. У Львові, Луцьку та Рівному – хмарно з проясненнями. У Вінниці можлива гроза. Температура повітря коливатиметься від +24 до +27 градусів.

В центральній частині України сонячно і без опадів. Температура повітря +33 +36 градусів.

В Києві хмарно з проясненнями. Синоптики повідомили, що грозовий фронт пішов і залишив комфортну літню температуру повітря +25 +27 градусів.

Карта погоди (УНІАН)

До речі, раніше ми повідомляли, що столицю накрила потужна злива, яка затопила центральні вулиці міста.

А також писали про те, що синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня.

Відео: РБК-Україна