Ветеран АТО пробіг напівмарафон у військовій амуніції вагою понад 30 кг (фото)

"У 2014-2015 роках я служив на Донбасі як піхотинець. Щодня з побратимами ми долали відстані й виконували бойові завдання, не знаючи, що нас чекає попереду. Комплектація бійця доволі важка: це і бронежилет, і зброя, і боєприпаси. Загалом вага може перевищувати 30 кілограмів", - розповів Леонід після подолання дистанції.

"Найважчий забіг", який я подолав, безумовно, не зрівняється з випробуваннями на війні. Але для нас це спосіб нагадати про хлопців та дівчат, що нині на фронті роблять усе, щоб мирні забіги могли проводити в Києві та інших вільних містах України", - додав він.

Леонід Остальцев на Kyiv Nova poshta Half Marathon (фото: newrun.com.ua)

Відомо, що герой "Найважчого забігу" пішов добровольцем у регулярну армію 2014-го, одразу після вторгнення російських військ. Служив у складі 30-ї бригади, у першому батальйоні.

Після повернення з фронту створив бізнес, у який працевлаштовує ветеранів і допомагає їм адаптуватися до цивільного життя.

Леонід Остальцев на Kyiv Nova poshta Half Marathon (фото: newrun.com.ua)