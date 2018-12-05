В'їзд заборонено: в Україну не пустили двох російських журналістів

Колаж РБК-Україна

Українські прикордонники пояснили причину депортації

В Україну не пропустили двох російських журналістів, так як вони не змогли пояснити мету свого візиту. Це кореспондент телеканалу "Дождь" Євгенія Зобніна і головний редактор інтернет-видання "Такие дела" Анастасія Лотарєва.

Як повідомляє телеканал "Дождь", Євгенію Зобніну зупинили в аеропорту 4 грудня. Журналіст пояснила, що вона прилетіла в Україну на запрошення правозахисного центру "Меморіал", Луганського обласного правозахисного центру "Альтернатива" та німецької організації DRA. Зобніна збиралася взяти участь у блог-турі, який присвячений ситуації на Донбасі і відразу після прибуття в Київ збиралася відправитися в Краматорськ.

Однак прикордонників не задовольнило її пояснення про мету візиту, і вони відправили її назад.

Фото: Євгенія Зобніна (facebook.com/eugggene)

Така ж доля спіткала і журналістку Анастасію Лотареву. Її затримали в аеропорту "Жуляни". Представники прикордонної служби дві години розмовляли з журналісткою, розпитували її про Голодомор та українських моряків.

Як повідомила Лотарєва на своїй сторінці в Facebook, вона їхала в Україну на запрошення громадської організації. Мета її візиту також не задовольнила українських прикордонників, і вони депортували журналістку в Мінськ.

"Хороше місто Київ, прекрасний аеропорт "Жуляни", шкода, депортують мене з нього прям ось після двох годин очікування в не менш прекрасне місто Мінськ. ("не підтверджена мета візиту", хоча їхала по запрошенню від громадської організації, такі от справи). Дві години розпитували (дуже ввічливо) про Голодомор, українських моряків і Боїнг. Також на згадку "Меморіалу" дуже напружилися", - написала Лотарєва.

Фото: Анастасія Лотарєва (facebook.com/nastya.lotareva)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що британці не пустили Охлобистіна на заходи Тижня російського кіно.

А також розповідали про те, що російського актора не пустили в Україну на гастролі.

Відео: РБК-Україна