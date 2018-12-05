Въезд запрещен: в Украину не пустили двух российских журналистов

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Украинские пограничники объяснили причину депортации

В Украину не пропустили двух российских журналистов, так как они не смогли объяснить цель своего визита. Это корреспондент телеканала "Дождь" Евгения Зобнина и главный редактор интернет-издания "Такие дела" Анастасия Лотарева.

Как сообщает телеканал "Дождь", Евгению Зобнину остановили в аэропорту 4 декабря. Журналист объяснила, что она прилетела в Украину по приглашению правозащитного центра "Мемориал", Луганского областного правозащитного центра "Альтернатива" и немецкой организации DRA. Зобнина собиралась принять участие в блог-туре, который посвящен ситуации на Донбассе и сразу после прибытия в Киев собиралась отправиться в Краматорск.

Однако пограничников не удовлетворило ее объяснение о цели визита, и они отправили ее обратно.

Фото: Евгения Зобнина (facebook.com/eugggene)

Такая же участь постигла и журналистку Анастасию Лотареву. Ее задержали в аэропорту "Жуляны". Представители пограничной службы два часа беседовали с журналисткой, расспрашивали ее про Голодомор и украинских моряков.

Как сообщила Лотарева на своей странице в Facebook, она ехала в Украину по приглашению общественной организации. Цель ее визита также не удовлетворила украинских пограничников, и они депортировали журналистку в Минск.

"Хороший город Киев, прекрасный аэропорт "Жуляны", жалко, депортируют меня из него прям вот после двух часов ожидания в не менее прекрасный город Минск. ("не подтверждена цель визита", хотя ехала по приглашению от общественной организации, такие вот дела). Два часа расспрашивали (очень вежливо) про Голодомор, украинских моряков и Боинг. Также на упоминание "Мемориала" очень напряглись", - написала Лотарева.

Фото: Анастасия Лотарева (facebook.com/nastya.lotareva)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что британцы не пустили Охлобыстина на мероприятия Недели российского кино.

А также рассказывали о том, что российского актера не пустили в Украину на гастроли.

Видео: РБК-Украина