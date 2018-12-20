У Вінниці учениця розпилила газ в школі, 9 дітей постраждали (відео)

Відео: YouTube / Vinbazar. com
У Вінниці у середній школі №18 у четвер, 20 грудня, учениця 9 класу розпорошила балончик з перцевим газом у вбиральні на другому поверсі. Це призвело до евакуації школярів з будівлі, повідомляє місцевий ресурс Вiнниця.info.
Зазначається, що після інциденту в медпункт за допомогою звернулося дев'ятеро дітей, двох з них доставили у лікарню.
НП сталася близько полудня.
До школи на вулиці Келецька приїхали правоохоронці та кілька карет "швидкої допомоги".
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На місці працює ювенальна поліція, яка з'ясовує обставини інциденту а також те, як до учениці потрапив балончик.
У розпорядженні видання також є відео, зняте одним з учнів. Як видно на кадрах, діти не засмутилися через раптову паузу в навчальному процесі, беруть один в одного "коментарі" та припускають, що завтра, швидше за все, в школі оголосять карантин. Додамо, що в ролику чути нецензурні вирази.
Зазначається, що поле того, як приміщення в школі провітрили, діти повернулися до занять.
Додамо, що правоохоронці спростували поширювану в пресі інформацію про велику кількість постраждалих.
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Як повідомлялося раніше, у Дніпрі двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння влаштували дебош у приміщенні супермаркету і розпорошили газовий балончик.
Також ми писали про те, що нещодавно в місті Чорноморськ Одеської області школярі були госпіталізовані до лікарні після отруєння газом з балончика.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві спіймали грабіжника з іграшковим пістолетом.
Відео: РБК-Україна