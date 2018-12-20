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Есть пострадавшие: в Днепре дебоширы распылили газ в супермаркете

STYLERПроисшествия    20.12.2018 - 16:57
Есть пострадавшие: в Днепре дебоширы распылили газ в супермаркете
Коллаж РБК-Украина

Мужчин пытались вывести из помещения несколько раз

В Днепре двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош в помещении супермаркета и распылили газовый баллончик. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел вечером 19 декабря в супермаркете "АТБ" на Сичеславской Набережной в Днепре. Двое мужчин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начали ругаться в торговом зале с покупателями. Конфликт начал перерастать в драку, но в дело вмешались охранники магазина, которые вывели дебоширов на улицу.

Через некоторое время мужчины снова попытались зайти в супермаркет и сообщили охраннику, что уже остыли и конфликтовать ни с кем не собираются. Но попав внутрь помещения, они снова начали нагнетать обстановку. Дебоширов снова вывели на свежий воздух.

В третий раз мужчины просто ворвались в помещение супермаркета и распылили в торговом зале газовый баллончик. В результате газом надышались посетители магазина.

 

Фото: dp.informator.ua

Охранник супермаркета, который пытался помешать дебоширам, пострадал – мужчины набросились на него, разбили ему губу и несколько раз ударили по голове.

Скрыться с места происшествия злоумышленникам не удалось, так как их задержали патрульные и сотрудники ГСО, которые быстро приехали по вызову.

На данный момент скандалисты задержаны и доставлены в Днепровское отделение полиции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве поймали грабителя с игрушечным пистолетом.

А также рассказывали о том, что в Одесской области школьники попали в больницу из-за отравления газом.

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Новости Украины ФК ДнепрконфликтАТБгазовый баллончик
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