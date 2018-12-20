Є постраждалі: у Дніпрі бешкетники розпорошили газ у супермаркеті

Колаж РБК-Україна

Чоловіків намагалися вивести з приміщення декілька разів

У Дніпрі двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння вчинили дебош у приміщенні супермаркету і розпорошили газовий балончик. Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався ввечері 19 грудня в супермаркеті "АТБ" на Січеславській Набережній в Дніпрі. Двоє чоловіків, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, почали лаятися в торговому залі з покупцями. Конфлікт почав переростати у бійку, але у справу втрутилися охоронці магазину, які вивели бешкетників на вулицю.

Через деякий час чоловіки знову спробували зайти в супермаркет і повідомили охоронцю, що вже охололи й конфліктувати ні з ким не збираються. Але потрапивши всередину приміщення, вони знову почали нагнітати обстановку. Бешкетників знову вивели на свіже повітря.

В третій раз чоловіки просто увірвалися в приміщення супермаркету і розпилили в торговому залі газовий балончик. В результаті газом надихалися відвідувачі магазину.

Фото: dp.informator.ua

Охоронець супермаркету, який намагався перешкодити бешкетникам, постраждав – чоловіки накинулися на нього, розбили йому губу і кілька разів ударили по голові.

Втекти з місця події зловмисникам не вдалося, так як їх затримали патрульні і співробітники ДСО, які швидко приїхали за викликом.

На даний момент скандалісти затримані і доставлені в Дніпровське відділення поліції.

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