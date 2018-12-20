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В Виннице ученица распылила газ в школе, 9 детей пострадали (видео)

STYLERЖизнь    20.12.2018 - 21:53

Видео: YouTube / Vinbazar. com

В Виннице в средней школе №18 в четверг, 20 декабря, ученица 9 класса распылила баллончик с перечным газом в уборной на втором этаже. Это привело к эвакуации школьников из здания, сообщает местный ресурс Вiнниця.info

Отмечается, что после инцидента в медпункт за помощью обратилось девять детей, двоих из них доставили в больницу.

ЧП произошло около полудня. 

К школе на улице Келецкая приехали правоохранители и несколько карет "скорой помощи". 

В Виннице ученица распылила газ в школе, 9 детей пострадали (видео)Скриншот

На месте работает ювенальная полиция, которая выясняет обстоятельства инцидента а также то, как к ученице попал баллончик.

В распоряжении издания также есть видео, снятое одним из учеников. Как видно на кадрах, дети не огорчились внезапной паузой в учебном процессе, берут друг у друга "комментарии" и предполагают, что завтра, скорее всего, в школе объявят карантин. Добавим, что в ролике слышны нецензурные выражения.

Отмечается, что поле того, как помещение в школе проветрили, дети вернулись к занятиям.

Добавим, что правоохранители опровергли распространяемую в прессе информацию о большом количестве пострадавших.

В Виннице ученица распылила газ в школе, 9 детей пострадали (видео)Скриншот

Как сообщалось ранее, в Днепре двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош в помещении супермаркета и распылили газовый баллончик

Также мы писали о том, что недавно в городе Черноморск Одесской области школьники были госпитализированы в больницу после отравления газом из баллончика. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве поймали грабителя с игрушечным пистолетом.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Есть пострадавшие: в Днепре дебоширы распылили газ в супермаркете В Одесской области школьники попали в больницу из-за отравления газом
Новости Украины Винницашколагазовый баллончик
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