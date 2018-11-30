"Винен телевізор": мешканець Сумської області повідомив про "напад РФ"

Відео: YouTube/ТСН

Житель Сумської області, перенервував після перегляду телевізора, подзвонив в поліцію і повідомив про те, що готується напад на державний кордон. Про це повідомляє ТСН.

В поліцію зателефонував 42-річний житель Шосткинського району Сумської області і повідомив, що готується прорив державного кордону.

"Сьогодні буде здійснений прорив державного кордону. З Брянської області. Група спецзагону буде йти, російські війська", - сказав чоловік оператору під час телефонного дзвінка.

Через кілька годин поліцейські змогли розшукати чоловіка. З'ясувалося, що після перегляду телеканалу "Рада" по телевізору, він так рознервувався, що вирішив випити трохи алкоголю. Але з міцними напоями він переборщив і напився до нестями.

Що було далі, чоловік майже не пам'ятає. Однак він підтвердив, що голос, який записали під час дзвінка – його.

Чоловік намагався виправдовуватися, що, мовляв, у всьому винен алкоголь.

"Ну п'яний був! Шо тут такого?" – заявив він в поліції.

На даний момент співробітники правоохоронних органів вирішують питання про притягнення чоловіка до відповідальності.

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Відео: РБК-Україна