"Виноват телевизор": житель Сумской области сообщил о "нападении РФ"

Видео: YouTube/ТСН

Житель Сумской области, перенервничал после просмотра телевизора, позвонил в полицию и сообщил о том, что готовится нападение на государственную границу. Об этом сообщает ТСН.

В полицию позвонил 42-летний житель Шосткинского района Сумской области и сообщил, что готовится прорыв государственной границы.

"Сегодня будет совершен прорыв государственной границы. Из Брянской области. Группа спецотряда будет идти, российские войска", - сказал мужчина оператору во время телефонного звонка.

Через несколько часов полицейские смогли разыскать мужчину. Выяснилось, что после просмотра телеканала "Рада" по телевизору, он так разнервничался, что решил выпить немного алкоголя. Но с горячительными напитками он переборщил и напился до беспамятства.

Что было дальше, мужчина почти не помнит. Однако он подтвердил, что голос, который записали во время звонка – его.

Мужчина пытался оправдываться, что мол, во всем виноват алкоголь.

"Ну пьяный был! Шо тут такого?" – заявил он в полиции.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минобороны предупредили украинцев о том, как поступать, если к ним придут конфисковать имущество на нужды армии.

А также мы рассказывали о том, как подготовить жителям приграничных городов свои жилища на случай военных действий.

Видео: РБК-Украина