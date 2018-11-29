Сделайте запасы и укрепите окна: как подготовить жилье к боевым действиям

Коллаж РБК-Украина

Также украинцам дали советы, как вести себя в случае военных действий

Специалисты ГСЧС Украины дали советы украинцам, которые могут пригодиться в связи с актом агрессии РФ и введением военного положения на приграничных территориях. Об этом пишет "КП в Украине".

Для тех, кто живет ближе всего к границе, а также тем, кто до сих пор находится на территории Луганской и Донецкой области, нужно знать, как можно подготовить и обезопасить свое жилье от боевых действий.

Эксперты рекомендуют на окна наклеить полосы из скотча, чтобы увеличить стойкость стекла перед ударной волной. Кроме того, такие полоски сдержат разбитое стекло, чтобы осколки не разлетались.

Если вы живете в частном доме, то нужно подготовить подвал и укрепить его мешками. Обязательно нужно продумать аварийный выход, чтобы не оказаться в заложниках собственного дома.

Если в доме нет подвала, то нужно оборудовать укрытие на земельном участке. Расстояние должно превышать высоту самого дома, чтобы в случае завала, обломки не накрыли с головой.

В доме нужно сделать запас питьевой и технической воды, а также запастись продуктами длительного хранения.

Аптечку нужно укомплектовать всеми необходимыми средствами для оказания первой помощи и держать ее в доступном месте.

Также нужно позаботиться о средствах для тушения пожара, фонариках, керосиновых лампах или свечах.

По возможности нужно приобрести приборы для приготовления пищи, если будет недоступен газ или электричество.

Специалисты рассказали и о правилах поведения, которые стоит соблюдать в случае возникновения ситуаций военного характера:

- всегда иметь при себе документ, который подтверждает личность

- максимально минимизируйте пребывание вне дома

- избегайте места скопления людей

- не вступайте в конфликты с незнакомыми людьми на улице или в магазинах

- не подходите к окнам при звуке выстрелов

- не надевайте армейскую одежду или камуфляж, если вы не имеете отношения к армии

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты перечислили содержание "тревожного чемоданчика".

А также мы рассказывали о том, что в Минобороны объяснили украинцам, что нужно делать, если к ним пришли конфисковать имущество.

Видео: РБК-Украина