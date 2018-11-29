Зробіть запаси і зміцните вікна: як підготувати житло до бойових дій

Колаж РБК-Україна

Також українцям дали поради, як вести себе у випадку воєнних дій

Фахівці ДСНС України дали поради українцям, які можуть стати в нагоді в зв'язку з актом агресії РФ і введенням військового стану на прикордонних територіях. Про це пише "КП в Україні".

Для тих, хто живе ближче до кордону, а також тим, хто досі перебуває на території Луганської і Донецької області, потрібно знати, як можна підготувати і убезпечити своє житло від бойових дій.

Експерти рекомендують на вікна наклеїти смуги зі скотчу, щоб збільшити стійкість скла перед ударною хвилею. Крім того, такі смужки дотримають розбите скло, щоб осколки не розліталися.

Якщо ви живете в приватному будинку, то потрібно підготувати підвал і зміцнити його мішками. Обов'язково потрібно продумати аварійний вихід, щоб не опинитися в заручниках власного будинку.

Якщо в будинку немає підвалу, то потрібно обладнати укриття на земельній ділянці. Відстань повинна перевищувати висоту самого будинку, щоб у разі завалу, уламки не накрили з головою.

В домі потрібно зробити запас питної і технічної води, а також запастися продуктами тривалого зберігання.

Аптечку потрібно укомплектувати усіма необхідними засобами для надання першої допомоги і тримати її в доступному місці.

Також потрібно подбати про засоби для гасіння пожежі, ліхтарики, гасові лампи або свічки.

По можливості потрібно придбати прилади для приготування їжі, якщо буде недоступний газ або електрика.

Фахівці розповіли і про правила поведінки, які варто дотримуватися у випадку виникнення ситуацій військового характеру:

- завжди мати при собі документ, який підтверджує особу

- максимально мінімізуйте перебування поза домом

- уникайте місць скупчення людей

- не вступайте в конфлікти з незнайомими людьми на вулиці або в магазинах

- не підходьте до вікон при звуці пострілів

- не надягайте армійську одяг або камуфляж, якщо ви не маєте відношення до армії

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти перерахували зміст "тривожної валізки".

А також ми розповідали про те, що у Міноборони пояснили українцям, що потрібно робити, якщо до них прийшли конфіскувати майно.

Відео: РБК-Україна