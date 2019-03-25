Влили шість літрів води: в Мелітополі дитину довели до коми

Дівчинка впала в кому через воду (Колаж РБК-Україна)

Дитина могла впасти в кому після того, як батьки її лікували самостійно

У Мелітополі в реанімацію потрапила п'ятирічна дівчинка, яку батьки намагалися самостійно лікувати від отруєння. Про це повідомляє видання "РИА Мелітополь".

Дівчинці стало погано в неділю. Батьки викликали швидку допомогу і її госпіталізували в інфекційне відділення місцевої лікарні з підозрою на менінгіт. Дівчинка втрачала свідомість, у неї були симптоми отруєння і судоми.

У лікарні дитина впала у кому, а батьки зізналися лікарям, що вони запідозрили у доньки харчове отруєння і вирішили промити їй шлунок в домашніх умовах. У дитини раптово піднялася висока температура, її нудило. Вони пояснили, що погіршення самопочуття сталося раптово і дівчинка не вживала неякісних продуктів. У загальній складності дівчинка випила близько шести літрів води.

Мелітополі дівчинка впала в кому (pixabay.com)

В лікарню була викликана реанімаційна бригада, яка діагностувала у дівчинки набряк мозку і не підтвердила діагноз менінгіт. Медики припускають, що набряк головного мозку спровокувала велика кількість води, яку змусили випити батьки.

Пізніше дитину перевели в Запорізьку обласну лікарню. Зараз за життя дівчинки борються лікарі реанімаційного відділення лікарні.

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