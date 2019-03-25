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Влили шесть литров воды: в Мелитополе ребенка довели до комы

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 17:10
Влили шесть литров воды: в Мелитополе ребенка довели до комы
Девочка впала в кому из-за воды (Коллаж РБК-Украина)

Ребенок мог впасть в кому после того, как родители ее лечили самостоятельно

В Мелитополе в реанимацию попала пятилетняя девочка, которую родители пытались самостоятельно лечить от отравления. Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Девочке стало плохо в воскресенье. Родители вызвали скорую помощь и ее госпитализировали в инфекционное отделение местной больницы с подозрением на менингит. Девочка теряла сознание, у нее были симптомы отравления и судороги.

В больнице ребенок впал в кому, а родители признались врачам, что они заподозрили у дочки пищевое отравление и решили промыть ей желудок в домашних условиях. У ребенка внезапно поднялась высокая температура, ее тошнило. Они объяснили, что ухудшение самочувствия произошло внезапно и девочка не употребляла некачественных продуктов. В общей сложности девочка выпила около шести литров воды.

Влили шесть литров воды: в Мелитополе ребенка довели до комы

В Мелитополе девочка впала в кому (pixabay.com)

В больницу была вызвана реанимационная бригада, которая диагностировала у девочки отек мозга и не подтвердила диагноз менингит. Медики предполагают, что отек головного мозга спровоцировало большое количество воды, которую заставили выпить родители.

Позже ребенка перевели в Запорожскую областную больницу. Сейчас за жизнь девочки борются врачи реанимационного отделения больницы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Прикарпатье мать родила и жестоко зарезала младенца. Известно, что у женщины уже есть четверо детей.

А также писали о том, что 13-летнюю девочку насиловал любовник ее матери.

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