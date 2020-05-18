Водіїв чекають нові зміни на дорогах: названа дата

В Україні з 1 червня водіїв на дорогах очікує сюрприз. На автомагістралях запрацюють камери, які будуть фіксувати порушення правил дорожнього руху. Вони повинні були запрацювати ще з 1 травня, але в зв'язку з карантином запуск був відкладений.

Про це повідомило Державне агентство інфраструктурних проектів України на сторінці в Facebook.

"У зв'язку з пандемією коронавірусу і продовженням карантину запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху, повинна була запрацювати з 1 травня 2020 року, перенесений на 1 червня", - сказано в повідомленні.

Зараз проведені всі необхідні роботи, щоб система запрацювала на повну силу. Наприклад, на дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер - в Києві.

Всі КАФи розташовані в місцях, де найчастіше трапляються ДТП. Крім того, до 1 червня буде встановлено 5 КАФов у Львівській області. До кінця року 2020 року заплановано придбати ще 220 таких комплексів автоматичної фіксації.



"Також вже є програмне забезпечення і все, що потрібно для роботи центру обробки даних, включаючи облаштування робочих місць", - написали у Державному агентстві інфраструктурних проектів України.

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