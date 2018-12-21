Без води та туалетів: моторошні умови психдиспансеру вразили українців

Колаж РБК-Україна

У Харківській області пацієнтів психдиспансерів змушують здавати гроші на ремонт палат та місяцями не виводять на вулицю

В Харківській області пацієнти чотирьох психоневрологічних диспансерів містяться в моторошних, а місцями і у нестерпних умовах. Про це повідомили в прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Фахівці Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини відвідали чотири психоневрологічних диспансери в Харківській області і перевірили умови утримання пацієнтів у закладах.

Найбільше співробітників моніторингу вразив Панютинський психдиспансер. В ньому встановлена металева решітка в кімнаті для реабілітації та решітки на вікнах. В цю кімнату, як розповіли пацієнти, на кілька місяців поміщають неслухняних підопічних.

У цьому приміщенні відсутня вода, санвузол і малодоступне свіже повітря. З меблів у кімнаті є тільки ліжко.

В корпусі для важкохворих було брудно, душно і стояв сморід. Сам корпус огороджено металевою сіткою. В деяких палатах немає постільної білизни, подушок, а матраци дуже старі і брудні. Замість туалетів пацієнти ходять на відра. Пацієнтам на цілий день вмикають телевізор і місяцями не виводять на свіже повітря.

У Безмятеженському психдиспансері не вистачає меблів і памперсів. Перевіряючі виявили, що лежачі хворі лежать на мокрих простирадлах. Пацієнти поскаржилися, що їх місяцями не вивозять на свіже повітря і ставлення персоналу лікарні до них вкрай зневажливе.

Також були виявлені порушення і в їдальні. Пацієнтам дають в два рази менше риби, ніж належить за нормою.

У Липнецькому психдиспансері фахівці відзначили обмеження прав пацієнтів. Їм не дозволяють користуватися мобільними телефонами та заборонені зустрічі з друзями.

В Куп'янському психневрологическом диспансері з пацієнтів вимагали 300-350 гривень на ремонт палат.

Крім того, співробітники Секретаріату встановили, що у всіх диспансерах катастрофічно не вистачає психологів, реабілітологів та соціальних працівників, що істотно ускладнює роботу з підопічними та реабілітацію людей з інвалідністю.

Фото: Прес-служба уповноваженого ВРУ з прав людини

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що багато років у психлікарні під Харковом знущаються над пацієнтами.

А також розповідали про те, що у психоневрологічному інтернаті на Прикарпатті знущалися і обкрадали пацієнтів.