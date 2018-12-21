Без воды и туалетов: жуткие условия психдиспансера поразили украинцев

Коллаж РБК-Украина

В Харьковской области пациентов психдиспансеров заставляют сдавать деньги на ремонт палат и месяцами не выводят на улицу

В Харьковской области пациенты четырех психоневрологических диспансеров содержатся в жутких, а местами и в невыносимых условиях. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Специалисты Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека посетили четыре психоневрологических диспансера в Харьковской области и проверили условия содержания пациентов в учреждениях.

Сильнее всего сотрудников мониторинга поразил Панютинский психдиспансер. В нем установлена металлическая решетка в комнате для реабилитации и решетки на окнах. В эту комнату, как рассказали пациенты, на несколько месяцев помещают непослушных подопечных.

В этом помещении отсутствует вода, санузел и малодоступен свежий воздух. Из мебели в комнате есть только кровать.

В корпусе для тяжелобольных было грязно, душно и стояла вонь. Сам корпус огражден металлической сеткой. В некоторых палатах нет постельного белья и подушек, а матрасы очень старые и грязные. Вместо туалетов пациенты ходят на ведра. Пациентам на целый день включают телевизор и месяцами не выводят на свежий воздух.

В Безмятеженском психдиспансере не хватает мебели и памперсов. Проверяющие обнаружили, что лежачие больные лежат на мокрых простынях. Пациенты пожаловались, что их месяцами не вывозят на свежий воздух и отношение персонала больницы к ним крайне пренебрежительное.

Также были обнаружены нарушения и в столовой. Пациентам дают в два раза меньше рыбы, чем положено по норме.

В Липнецком психдиспансере специалисты отметили ограничение прав пациентов. Им не разрешают пользоваться мобильными телефонами и запрещены встречи с друзьями.

В Купянском психневрологическом диспансере с пациентов требовали 300-350 гривен на ремонт палат.

Кроме того, сотрудники Секретариата установили, что во всех диспансерах катастрофически не хватает психологов, реабилитологов и социальных работников, что существенно затрудняет работу с подопечными и реабилитацию людей с инвалидностью.

Фото: Пресс-служба уполномоченного ВРУ по правам человека

Напомним, ранее мы писали о том, что много лет в психбольнице под Харьковом издеваются над пациентами.

А также рассказывали о том, что в психоневрологическом интернате на Прикарпатье издевались и обворовывали пациентов.