Дарма, що військовий стан: українські артисти масово їдуть в Росію

Колаж РБК-Україна

Крім тих, хто давно перебрався в РФ, відмічено і кілька нових імен

Українські знаменитості, незважаючи на акт агресії РФ та введення воєнного стану в Україні, збираються виступити на новорічному шоу російських каналів. Про це повідомляють в Instagram російської премії "Муз-ТВ".

На сторінці в соціальній мережі з'явився міні-відеоролик, який анонсує зйомки новорічної програми у Москві. Серед відомих російських виконавців, таких як Олена Темнікова, Діана Арбеніна, Ірина Дубцова, Джиган, "Дискотека Аварія", Лоліта, заявлені так само і українські артисти.

Скріншот фото (instagram.com/muztv)

Скріншот поста (instagram.com/muztv)

Стало відомо, що планують виступити на концерті Ані Лорак, Світлана Лобода, Софія Ротару, Віра Брежнєва, Анна Сєдокова, а також ВІА ГРА і Quest Pistols Show.

Також у коментарях користувачі відзначили, що чекають виступи й інших українських артистів, таких як Макс Барських та Микита Алексєєв.

Скріншот коментарів (instagram.com/muztv)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, хто з українських артистів збирається виступити на концерті "Пісня року" в Росії.

На афіші зазначено, що у ньому візьмуть участь Ані Лорак, Йолка і Світлана Лобода, які вже кілька років будують свої кар'єри в РФ. Також концерт відвідає народна артистка України Софія Ротару.

Крім того, традиційний склад українських зірок, які регулярно виступають в Росії, розбавив суперфіналіст російського ток-шоу "Голос" Олександр Панайотов.

А також ми писали про те, що в Одесі скасували концерт Козловського через виступ в РФ.

Відео: РБК-Україна