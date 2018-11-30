Военное положение нипочем: украинские артисты массово едут в Россию

Кроме тех, кто давно перебрался в РФ, замечено и несколько новых имен
Украинские знаменитости, несмотря на акт агрессии РФ и введение военного положения в Украине, собираются выступить на новогоднем шоу российских каналов. Об этом сообщают в Instagram российской премии "Муз-ТВ".
На странице в социальной сети появился мини-видеоролик, который анонсирует съемки новогодней программы в Москве. Среди известных российских исполнителей, таких как Елена Темникова, Диана Арбенина, Ирина Дубцова, Джиган, "Дискотека Авария", Лолита, заявлены так же и украинские артисты.
Скриншот фото (instagram.com/muztv)
Скриншот поста (instagram.com/muztv)
Стало известно, что на концерте планируют выступить Ани Лорак, Светлана Лобода, София Ротару, Вера Брежнева, Анна Седокова, а также ВИА ГРА и Quest Pistols Show.
Также в комментариях пользователи отметили, что ждут выступления и других украинских артистов, таких как Макс Барских и Никита Алексеев.
Скриншот комментариев (instagram.com/muztv)
Напомним, ранее мы сообщали о том, кто из украинских артистов собирается выступить на концерте "Песня года" в России.
На афише указано, что в нем примут участие Ани Лорак, Елка и Светлана Лобода, которые уже несколько лет строят свои карьеры в РФ. Также концерт посетит народная артистка Украины София Ротару.
Кроме того, традиционный состав украинских звезд, которые регулярно выступают в России, разбавил суперфиналист российского ток-шоу "Голос" Александр Панайотов.
А также мы писали о том, что в Одессе отменили концерт Козловского из-за выступления в РФ.
Видео: РБК-Украина