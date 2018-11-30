Военное положение нипочем: украинские артисты массово едут в Россию

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Кроме тех, кто давно перебрался в РФ, замечено и несколько новых имен

Украинские знаменитости, несмотря на акт агрессии РФ и введение военного положения в Украине, собираются выступить на новогоднем шоу российских каналов. Об этом сообщают в Instagram российской премии "Муз-ТВ".

На странице в социальной сети появился мини-видеоролик, который анонсирует съемки новогодней программы в Москве. Среди известных российских исполнителей, таких как Елена Темникова, Диана Арбенина, Ирина Дубцова, Джиган, "Дискотека Авария", Лолита, заявлены так же и украинские артисты.

Скриншот фото (instagram.com/muztv)

Скриншот поста (instagram.com/muztv)

Стало известно, что на концерте планируют выступить Ани Лорак, Светлана Лобода, София Ротару, Вера Брежнева, Анна Седокова, а также ВИА ГРА и Quest Pistols Show.

Также в комментариях пользователи отметили, что ждут выступления и других украинских артистов, таких как Макс Барских и Никита Алексеев.

Скриншот комментариев (instagram.com/muztv)

Напомним, ранее мы сообщали о том, кто из украинских артистов собирается выступить на концерте "Песня года" в России.

На афише указано, что в нем примут участие Ани Лорак, Елка и Светлана Лобода, которые уже несколько лет строят свои карьеры в РФ. Также концерт посетит народная артистка Украины София Ротару.

Кроме того, традиционный состав украинских звезд, которые регулярно выступают в России, разбавил суперфиналист российского ток-шоу "Голос" Александр Панайотов.

А также мы писали о том, что в Одессе отменили концерт Козловского из-за выступления в РФ.

Видео: РБК-Украина