Масштабный концерт в России: кто выступит из украинских звезд

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В этом году к постоянному составу добавились молодые исполнители

1 декабря 2018 года состоится самый масштабный концерт в России "Песня года". О том, кто из украинских звезд собирается принять участие в этом концерте, сообщили на афише, которую разместили на официальной странице мероприятия в Instagram.

Концерт "Песня года" состоится в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, Россия.

"Друзья, уже совсем скоро состоится главное музыкальное событие — "Песня года-2018"! Самые яркие артисты исполнят хиты уходящего года! Всех ждём 1 декабря в с/к "Олимпийский", чтобы вместе насладиться праздником музыки! Грандиозный концерт подарит вам невероятный фейерверк эмоций! Приходите, будет незабываемо!" — говорится в тексте сообщения.

На афише указано, что в нем примут участие Ани Лорак, Елка и Светлана Лобода, которые уже несколько лет строят свои карьеры в РФ. Также концерт посетит народная артистка Украины София Ротару.

Кроме того, традиционный состав украинских звезд, которые регулярно выступают в России, разбавил суперфиналист российского ток-шоу "Голос" Александр Панайотов.

Скриншот фото (instagram.com/pesnyagoda_official)

В комментариях организаторы отметили, что украинский исполнитель Никита Алексеев также примет участие в этом мероприятии, но выступит на концертах в Санкт-Петербурге и Дюссельдорфе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Юрий Лоза назвал Лорак, Басту и Шнурова "слабенькими вокалистами".

А также рассказывали о том, что LOBODA поделилась печальными мыслями.

Видео: РБК-Украина