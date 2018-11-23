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Масштабний концерт в Росії: хто виступить з українських зірок

STYLERПерсона    23.11.2018 - 13:47
Масштабний концерт в Росії: хто виступить з українських зірок
Колаж РБК-Україна

В цьому році до постійного складу додалися молоді виконавці

1 грудня 2018 року відбудеться наймасштабніший концерт в Росії "Пісня року". Про те, хто з українських зірок збирається взяти участь в цьому концерті, повідомили на афіші, яку розміщено на офіційній сторінці заходу в Instagram.

Концерт "Пісня року" відбудеться у спорткомплексі "Олімпійський" у Москві, Росія.

"Друзі, вже зовсім скоро відбудеться головна музична подія — "Пісня року-2018"! Найяскравіші артисти виконають хіти року, що минає! Всіх чекаємо 1 грудня на в с/к "Олімпійський", щоб разом насолодитися святом музики! Грандіозний концерт подарує вам неймовірний феєрверк емоцій! Приходьте, буде незабутньо!" — йдеться в тексті повідомлення.

На афіші зазначено, що у ньому візьмуть участь Ані Лорак, Йолка і Світлана Лобода, які вже кілька років будують свої кар'єри в РФ. Також концерт відвідає народна артистка України Софія Ротару.

Крім того, традиційний склад українських зірок, які регулярно виступають в Росії, розбавив суперфіналіст російського ток-шоу "Голос" Олександр Панайотов.

Масштабний концерт в Росії: хто виступить з українських зірок

Скріншот фото (instagram.com/pesnyagoda_official)

В коментарях організатори відзначили, що український виконавець Микита Алексєєв також візьме участь у цьому заході, але виступить на концертах у Санкт-Петербурзі та Дюссельдорфі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Юрій Лоза назвав Лорак, Басту і Шнурова "слабенькими вокалістами".

А також розповідали про те, що LOBODA поділилася сумними думками.

Відео: РБК-Україна

Новини України звездыАні ЛоракЛободаРосійська ФедераціяРотару
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