На волоску від смерті: п'яна мати залишила дитину на підвіконні й пішла спати

Неадекватна шокувала мережу своїм ставленням до дітей
У Кременчуці Полтавської області стався кричущий випадок злочинного ставлення до своїх дітей з боку матері. Про це інформує в соціальній мережі Facebook "Кременчуг Today".
Інцидент стався у гуртожитку по вулиці Гвардійська: п'яна жінка лягла спати, залишивши двох маленьких дітей без нагляду. Голу дитину помітили у вікні перехожі та викликали поліцію.
Патрульні тут же прибули на вказане місце і склали протоколи, розбудивши неадекватну жінку. Дітей забрала до себе свекруха.
Підписників шокувало ставлення матері до власних дітей і вони тут же почали коментувати подію:
Нагадаємо, що підлітки у Харкові влаштували п'яний дебош заради лайків. Малолітні вандали громили квартири на камеру.
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