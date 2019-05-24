На волоску від смерті: п'яна мати залишила дитину на підвіконні й пішла спати

У Кременчуці Полтавської області стався кричущий випадок злочинного ставлення до своїх дітей з боку матері. Про це інформує в соціальній мережі Facebook "Кременчуг Today".

Інцидент стався у гуртожитку по вулиці Гвардійська: п'яна жінка лягла спати, залишивши двох маленьких дітей без нагляду. Голу дитину помітили у вікні перехожі та викликали поліцію.

Патрульні тут же прибули на вказане місце і склали протоколи, розбудивши неадекватну жінку. Дітей забрала до себе свекруха.

Відео: YouTube/facebook.com/kremenchugtoday)

Підписників шокувало ставлення матері до власних дітей і вони тут же почали коментувати подію:

Найстрашніше, що в такому стані матері діти байдужі, а вони її при цьому безмірно люблять.

І дає ж бог таким жінкам дітей. Бідолахи. Умови - жах.

Бідні дітки, сподіваюся, у те пекло вони не повернуться. А з приводу свекрухи: невже вона раніше не бачила в яких умовах живуть онуки?

Скріншот: (facebook.com/kremenchugtoday)

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