На волоске от смерти: пьяная мать оставила ребенка на подоконнике и пошла спать

В Кременчуге Полтавской области произошел вопиющий случай преступного отношения к своим детям со стороны матери. Об этом информирует в социальной сети Facebook "Кременчук Today".

Инцидент произошел в общежитии по улице Гвардейской: пьяная женщина улеглась спать, оставив двух маленьких детей без присмотра. Голого ребенка заметили в окне прохожие и вызвали полицию.

Патрульные тут же прибыли на указанное место и составили протоколы, разбудив неадекватную женщину. Детей забрала к себе свекровь.

Видео: (YouTube/facebook.com/kremenchugtoday)

Подписчиков шокировало отношение матери к собственным детям и они тут же принялись комментировать произошедшее:

Самое страшное, что в таком состоянии матери дети безразличны, а они её при этом безмерно любят.

И даёт же бог таким женщинам детей. Бедняжки. Условия - ужас.

Бедные детки, надеюсь, в тот ад они не вернутся. А по поводу свекрови: неужели она раньше не видела в каких условиях живут внуки?

Скриншот: (facebook.com/kremenchugtoday)

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