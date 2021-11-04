Повітряний пілоніст, який прославляв Україну в десятках країн, вразить небезпечним трюком

Повітряний хореограф-"каскадер" і універсальний танцюрист Татаринов, фіналіст 7 сезону "Танцюють всі", 6 років тому поїхав підкорювати Європу. Останні роки проживає в Іспанії, працював у багатьох шоу, в тому числі й у Circue du Solei, в більше 30-ти країнах, і завжди з гордістю говорив, що він українець, прославляючи свою країну.

"Моя мрія - щоб кожен артист у нас в Україні відчував себе таким же потрібним, як і в усьому світі", - зазначив Олег.

Повітряний пілоніст Олег Татарінов підготував новий неймовірний номер (фото: прес-служба СТБ)

Три роки тому він отримав серйозну травму на стаціонарному пілоні, але після цього освоїв ще більш небезпечний і видовищний - повітряний пілон.

"Виступаю на підвісному пілоні. Ясна річ, без будь-якої страховки. У мене в номері немає ані мату на підлозі, ані троса. Ти весь час обертаєшся і страховка на сцені неможлива", - розповідає гімнаст.

Також Татаринов зазначив, що півтора роки тому зірвався з висоти 6 метрів через технічну помилку оператора, який ним керував. Так, той у певний момент просто забув про пілоніста.

"Я намагався докричатися до нього, але він мене не чув. Руки починають відмовляти, коли ти так довго висиш на пілоні. І я спробував акуратно зістрибнути, але під час обертання важко сфокусуватися", - згадує він.

В результаті гімнаст отримав струс мозку, травму коліна, були сильно пошкоджені гомілкостопи. Відновлення зайняло близько 6 місяців. Щоб не хвилювати свою маму, про інцидент Олег так і не розповів.

Одеський повітряний гімнаст і танцюрист Олег Татаринов (фото: прес-служба СТБ)

Тепер Татаринов після відновлення поставив ще більш небезпечний трюк.

Побачити виступ повітряного пілоніста можна буде на шоу "Україна має талант" цієї суботи, 6 листопада, на телеканалі СТБ.

Відео: на шоу "Україна має талант" 2021 гімнаст Олег Татаринов покаже неймовірний номер на підвісному пілоні