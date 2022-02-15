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Лікар назвала несподівану причину втоми і виснаження: який орган потрібно перевірити, і як це лікувати

Автор: Ольвія Агаркова

Втома, виснаження і, як підсумок, безсилля в кінці робочого дня. Здавалося б – банальний недосипт і вже звичний супутник - стрес, але причина може бути куди серйозніше і глибше.

Лікар-натуропат Юлія Альошина на сторінці в Instagram розповіла, про що може говорити постійна стомлюваність і назвала орган, який відповідає за подібний стан.

Виявилося, що саме надниркові залози страждають від стресу і неправильного способу життя, і ось до чого це може привести. Виснаження надниркових залоз розвивається поетапно і має 3 стадії:

Постійна втома може говорити про проблеми надниркових залоз (www.pexels.com)

Перша стадія виснаження характеризується легкою слабкістю, яку часто списують на банальний недосип або втому після роботи.

Друга стадія носить назву "стадія опору". На даному етапі надниркові залози адаптуються до "стресового" режиму роботи організму.

Третя стадія – виснаження. Організм втрачає здатність адаптації до стресових ситуацій.

При початковій стадії виснаження надниркових залоз можна працювати з адаптаційною терапією. Найбільш відомі наступні адаптогени:

Хронічний стрес може призвести до хвороби надниркових залоз (www.pexels.com)

Солодка не пригнічує вироблення кортизолу, а тимчасово сприяє його заміщенню і дає можливість наднирковим залозам відновитися.

Ашваганда (індійський женьшень) - адаптоген, який нормалізує вироблення кортизолу. Не рекомендований для застосування в третю стадію виснаження надниркових залоз, коли кортизол виробляється недостатньо.

Якщо у Вас є аутоімунне захворювання, то Ашваганда замінюється Шисандрою (китайським лимонником), який володіє приблизно аналогічними функціями.

Для підтримки надниркових залоз ефективний вітамін С у формі аскорбату, тривало.

Дуже часто при дослідженні лабораторних аналізів видно просідання дегідроепіандростерона (ДГЕА) - гормону, що є субстратом таких гормонів як тестостерон, дегідротестостерон і естроген, що впливають не тільки на репродуктивну систему, але і на загальний стан людини.

Самостійно приймати рішення про приймання ДГЕА, як і будь-яких інших гормонів, категорично забороняється!

Наднирники лікуються комплексно. Лікування синдрому втоми надниркових залоз тривалий процес і займає в середньому 6-9 місяців під контролем лікаря!

Нагадаємо, що раніше були названі продукти, які вбережуть від діабету і ожиріння.

До речі, вчені розповіли, яка поза під час сну вбереже від страшної хвороби.

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