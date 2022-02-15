Лікар назвала несподівану причину втоми і виснаження: який орган потрібно перевірити, і як це лікувати

Виявилося, що саме надниркові залози страждають від стресу і неправильного способу життя, і ось до чого це може привести. Виснаження надниркових залоз розвивається поетапно і має 3 стадії:

Постійна втома може говорити про проблеми надниркових залоз (www.pexels.com)

Перша стадія виснаження характеризується легкою слабкістю, яку часто списують на банальний недосип або втому після роботи.

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Друга стадія носить назву "стадія опору". На даному етапі надниркові залози адаптуються до "стресового" режиму роботи організму.

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Третя стадія – виснаження. Організм втрачає здатність адаптації до стресових ситуацій.

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При початковій стадії виснаження надниркових залоз можна працювати з адаптаційною терапією. Найбільш відомі наступні адаптогени:

Хронічний стрес може призвести до хвороби надниркових залоз (www.pexels.com)

Солодка не пригнічує вироблення кортизолу, а тимчасово сприяє його заміщенню і дає можливість наднирковим залозам відновитися.

Ашваганда (індійський женьшень) - адаптоген, який нормалізує вироблення кортизолу. Не рекомендований для застосування в третю стадію виснаження надниркових залоз, коли кортизол виробляється недостатньо.

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Якщо у Вас є аутоімунне захворювання, то Ашваганда замінюється Шисандрою (китайським лимонником), який володіє приблизно аналогічними функціями.



Для підтримки надниркових залоз ефективний вітамін С у формі аскорбату, тривало.

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Дуже часто при дослідженні лабораторних аналізів видно просідання дегідроепіандростерона (ДГЕА) - гормону, що є субстратом таких гормонів як тестостерон, дегідротестостерон і естроген, що впливають не тільки на репродуктивну систему, але і на загальний стан людини.

Самостійно приймати рішення про приймання ДГЕА, як і будь-яких інших гормонів, категорично забороняється!

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Наднирники лікуються комплексно. Лікування синдрому втоми надниркових залоз тривалий процес і займає в середньому 6-9 місяців під контролем лікаря!