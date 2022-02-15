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Врач назвала неожиданную причину усталости и истощения: какой орган нужно проверить, и как это лечить

Автор: Ольвия Агаркова

Усталость, истощение и, как итог, бессилие в конце рабочего дня. Казалось бы – банальный недосып и уже привычный спутник - стресс, но причина может быть куда серьезнее и глубже.

Врач-натуропат Юлия Алешина на странице в Instagram рассказала, о чем может говорить постоянная утомляемость и назвала орган, отвечающий за подобное состояние.

Оказалось, что именно надпочечники страдают от стресса и неправильного образа жизни, и вот к чему это может привести. Истощение надпочечников развивается поэтапно и имеет 3 стадии:

Постоянна усталость может говорить о проблемах надпочечников (www.pexels.com)

Первая стадия истощения характеризуется легкой слабостью, которую часто списывают на банальный недосып или усталость после работы.

Вторая стадия носит название "стадия сопротивления". На данном этапе надпочечниковые железы адаптируются к "стрессовому" режиму работы организма.

Третья стадия – истощение. Организм утрачивает способность адаптации к стрессовым ситуациям.

При начальной стадии истощения надпочечников можно работать с адаптационной терапией. Наиболее известны следующие адаптогены:

Хронический стресс может привести к болезни надпочечников (www.pexels.com)

Солодка не подавляет выработку кортизола, а временно способствует его замещению и дает возможность надпочечникам восстановиться.

Ашваганда (индийский женьшнь) - адаптоген, который нормализует выработку кортизола. Не рекомендован для применения в третью стадию истощения надпочечников, когда кортизол вырабатывается недостаточно.

Если у Вас имеется аутоиммунное заболевание, то Ашваганда заменяется Шисандрой (китайским лимонником), который обладает примерно аналогичными функциями.

Для поддержания надпочечников эффективен витамин С в форме аскорбата, длительно.

Очень часто при исследовании лабораторных анализов видно проседание Дегидроэпиандростерона (ДГЭА) - гормона, являющегося субстратом таких гормонов как тестостерон, дегидротестостерон и эстроген, влияющих не только на репродуктивную систему, но и на общее состояние человека.

Самостоятельно принимать решение о приеме ДГЭА, как и любых других гормонов, категорически запрещается!

Надпочечники лечатся комплексно. Лечение синдрома усталости надпочечников длительный процесс и занимает в среднем 6-9 месяцев под контролем врача!

Напомним, что ранее были названы продукты, которые уберегут от диабета и ожирения.

Кстати, ученые рассказали, какая поза во время сна убережет от страшной болезни.

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