Врач назвала неожиданную причину усталости и истощения: какой орган нужно проверить, и как это лечить

Усталость, истощение и, как итог, бессилие в конце рабочего дня. Казалось бы – банальный недосып и уже привычный спутник - стресс, но причина может быть куда серьезнее и глубже.
Врач-натуропат Юлия Алешина на странице в Instagram рассказала, о чем может говорить постоянная утомляемость и назвала орган, отвечающий за подобное состояние.
Оказалось, что именно надпочечники страдают от стресса и неправильного образа жизни, и вот к чему это может привести. Истощение надпочечников развивается поэтапно и имеет 3 стадии:
Постоянна усталость может говорить о проблемах надпочечников (www.pexels.com)
Первая стадия истощения характеризуется легкой слабостью, которую часто списывают на банальный недосып или усталость после работы.
⠀
Вторая стадия носит название "стадия сопротивления". На данном этапе надпочечниковые железы адаптируются к "стрессовому" режиму работы организма.
⠀
Третья стадия – истощение. Организм утрачивает способность адаптации к стрессовым ситуациям.
⠀
При начальной стадии истощения надпочечников можно работать с адаптационной терапией. Наиболее известны следующие адаптогены:
Хронический стресс может привести к болезни надпочечников (www.pexels.com)
Солодка не подавляет выработку кортизола, а временно способствует его замещению и дает возможность надпочечникам восстановиться.
Ашваганда (индийский женьшнь) - адаптоген, который нормализует выработку кортизола. Не рекомендован для применения в третью стадию истощения надпочечников, когда кортизол вырабатывается недостаточно.
⠀
Если у Вас имеется аутоиммунное заболевание, то Ашваганда заменяется Шисандрой (китайским лимонником), который обладает примерно аналогичными функциями.
Для поддержания надпочечников эффективен витамин С в форме аскорбата, длительно.
⠀
Очень часто при исследовании лабораторных анализов видно проседание Дегидроэпиандростерона (ДГЭА) - гормона, являющегося субстратом таких гормонов как тестостерон, дегидротестостерон и эстроген, влияющих не только на репродуктивную систему, но и на общее состояние человека.
Самостоятельно принимать решение о приеме ДГЭА, как и любых других гормонов, категорически запрещается!
⠀
Надпочечники лечатся комплексно. Лечение синдрома усталости надпочечников длительный процесс и занимает в среднем 6-9 месяцев под контролем врача!
Напомним, что ранее были названы продукты, которые уберегут от диабета и ожирения.
Кстати, ученые рассказали, какая поза во время сна убережет от страшной болезни.