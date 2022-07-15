Лікарі з'ясували, що цей сорт помідорів в рази корисніший за інші

Виявляється, що помідори за своїми поживними властивостями можуть бути гранично різними. Які ж сорти є найкориснішими?
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Мова йде про солодкі, тонкошкірі, соковиті помідори черрі. За словами медика, помідори черрі одночасно є і овочами, і фруктами, і їх харчова цінність набагато вище звичайних томатів.
Такий сорт помідорів є одним із "чотирьох основних фруктів", які вважаються пріоритетними Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO).
Фото: Помідори черрі корисніші за звичайні (pixabay)
Такі помідори містять вдвічі більше вітаміну С і вітаміну Е, ніж звичайні помідори, і в 10 разів більше фолієвої кислоти, ніж звичайні помідори. Вони також мають набагато більший вміст мінералів.
Варто відзначити, що помідори черрі є відмінним джерелом глутатіону і лікопіну.
Глутатіон присутній майже в кожній клітині людського тіла і має сильний антиоксидантний ефект, який може зміцнити та захистити імунну систему організму.
Лікопін - природний пігмент, що міститься в помідорах черрі, який може видаляти шкідливі вільні радикали в організмі, захищати клітини та сповільнювати процес старіння клітин.
Раніше лікарка розповіла, як вибрати найкорисніший рис.
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