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Врачи выяснили, что этот сорт помидоров в разы полезнее других

Фото: Какие помидоры самые полезные (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, что помидоры по своим питательным свойствам могут быть предельно разными. Какие же сорта являются самыми полезными?

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Чем особенны такие помидоры

Речь идет о сладких, тонкокожих, сочных помидорах черри. По словам медика, помидоры черри одновременно являются и овощами, и фруктами, и их пищевая ценность гораздо выше обычных томатов.

Такой сорт помидоров является одним из "четырех основных фруктов", которые считаются приоритетными Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

Фото: Помидоры черри полезнее обычных (pixabay)

В чем польза помидоров черри

Такие помидоры содержат вдвое больше витамина С и витамина Е, чем обычные помидоры, и в 10 раз больше фолиевой кислоты, чем обычные помидоры. Они также имеют гораздо большее содержание минералов.

Стоит отметить, что помидоры черри являются отличным источником глутатиона и ликопина.

Глутатион присутствует почти в каждой клетке человеческого тела и обладает сильным антиоксидантным эффектом, который может укрепить и защитить иммунную систему организма.

Ликопин - природный пигмент, содержащийся в помидорах черри, который может удалять вредные свободные радикалы в организме, защищать клетки и замедлять процесс старения клеток.

Раньше врач рассказала, как выбрать самый полезный рис.

Также мы писали, какие физические упражнения могут способствовать старению.

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