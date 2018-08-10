Був лікарем: біля Мар'їнки від кулі снайпера загинув український воїн (фото)

Фото: pixabay.com/kyasarin

Куля бойовика потрапила військовому з Волинської області в обличчя

У зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі поблизу Мар'їнки 9 серпня від кулі снайпера загинув український воїн 1992 року народження Сергій Цепух з Волинської області. Про це повідомили родичі загиблого в соцмережі Facebook.

Військовий був солдатом 28-ї ОМБр. За професією був лікарем.

За даними штабу ООС, боєць чергував на спостережному пункті. Куля снайпера потрапила йому в обличчя.

"Велике горе спіткало нашу родину... Загинув ще один Герой України, рідний племінник мого чоловіка - Цепух Сергій Михайлович, житель села Видерта Камінь-Каширського району. Сергій був лікарем, рятував...а себе не зміг уберегти, порядна і чесна молода душа вже з Богом... Слава Героям", - написала Лариса Цепух.

Фото: facebook.com/tsepuhs

Фото: facebook.com/Сергій_Цепух

"Ми ніколи тебе не забудемо. Нехай тобі там, на тому світі, буде краще, ніж було на цьому. Ми будемо тебе пам'ятати вічно добрим, чуйним, хорошим медиком, другом, і просто хорошою, надійною людиною", - написала Поліна Цуркан.

Скріншот поста (facebook.com/tsepuhs)

Фото: facebook.com/tsepuhs

Скріншот поста (facebook.com/Полина Цуркан)

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