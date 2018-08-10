Был врачом: возле Марьинки от пули снайпера погиб украинский воин (фото)

Фото: pixabay.com/kyasarin

Пуля боевика попала военному из Волынской области в лицо

В зоне Операции объединенных сил на Донбассе около Марьинки 9 августа от пули снайпера погиб украинский воин 1992 года рождения Сергей Цепух из Волынской области. Об этом сообщили родственники погибшего в соцсети Facebook.

Военный был солдатом 28-й ОМБр. По профессии был врачом.

По данным штаба ООС, боец дежурил на наблюдательном пункте. Пуля снайпера попала ему в лицо.

"Большое горе постигло нашу семью... Погиб еще один Герой Украины, родной племянник моего мужа - Цепух Сергей Михайлович, житель села Выдерта Камень-Каширского района. Сергий был врачом, спасал...а себя не смог уберечь, порядочная и честная молодая душа уже с Богом… Слава Героям", - написала Лариса Цепух.

Фото: facebook.com/tsepuhs

Фото: facebook.com/Сергій_Цепух

"Мы никогда тебя не забудем. Пусть тебе там, на том свете, будет лучше, чем было на этом. Мы будем тебя помнить вечно добрым, отзывчивым, хорошим медиком, другом, и просто хорошим, надежным человеком", - написала Полина Цуркан.

Скриншот поста (facebook.com/tsepuhs)

Фото: facebook.com/tsepuhs

Скриншот поста (facebook.com/Полина Цуркан)

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