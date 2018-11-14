"Все було, як у поганому кіно": моторошні подробиці пожежі в Києві

Колаж РБК-Україна

Оператори рятувальної служби грубили їй по телефону і не могли дати жодних інструкцій

У Києві у вівторок, 13 листопада сталася пожежа в багатоповерховому будинку житлового комплексу "Парк Стоун". Мешканка цього будинку, телепродюсер одного з телеканалів Ксенія Бугрімова розповіла, як стала заручницею у власній квартирі і як реагували на її дзвінки рятувальники і оператори служби "101". Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ксенія Бугрімова розповіла, що займання сталося вдень, близько 15:33. В цей час в будинку відключилися всі комунікації, а на сходах вона виявила багато диму, який став просочуватися в квартиру.

Дівчина намочила рушники, заткнула щілини і спробувала додзвонитися до служби "101". Протягом півгодини вона скоїла 11 дзвінків, в яких просила евакуацію, питала, як їй поступити в даній ситуації. Кожен раз їй повідомляли, що інформацію передадуть рятувальникам і кидали трубку.

Також їй відповідали: "Звідки я знаю, що робити, я ж не там" і на слова про те, що в будинку можуть з'явитися трупи, їй відповіли "Я розумію, що трупи, чекайте".

Ксенія Бугрімова дала кілька порад тим, хто виявиться в подібній ситуації, а також розповіла, що оператори на службі порятунку повинні працювати так, щоб потерпілі не піддавалися паніці.

Вона зізналася, що їй в якийсь момент стало страшно, вона згадала історію пожежі в ТЦ "Зимова Вишня" і навіть подумувала про те, щоб спуститися через вікно, зачепившись за висячий кондиціонер.

Коли рятувальники нарешті прибули на місце пожежі, то з'ясувалося, що оператори не передали їм інформацію про те, де знаходяться люди, яких потрібно евакуювати. В квартиру Ксенії Бугримової вони піднялися тільки після того, як до будинку приїхали її друзі-журналісти, які буквально змусили евакуювати людей.

"Викликала новини ТСН, присутність яких змусило рятувальну операцію метушитися трохи більше, і фактично схопивши кількох осіб - змусила піднятися до мене на поверх, і евакуювати мене. І мого сусіда. Хоча на наших поверхах було загоряння. Квартири навколо нього просто не були перевірені. Сумно, що всі дзвінки та інформація, яка повинна бути передана рятувальникам, не була передана, або не була почута. Принаймні про мене вони дізналися від Саші, а про сусіда, що знаходиться на поверсі, від мене. Або вони були зайняті іншими рятувальними діями, (гасінням), а не евакуацією людей", - написала Бугримова.

Скріншот поста (facebook.com/BUGRIMOVAKSENIYA)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як українка з донькою рятувалися від пожежі в Каліфорнії.

А також розповідали про те, хто з відомих зірок постраждав під час пожежі в Каліфорнії.

Відео: РБК-Україна