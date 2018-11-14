"Все было, как в плохом кино": жуткие подробности пожара в Киеве

Коллаж РБК-Украина

Операторы спасательной службы грубили ей по телефону и не могли дать никаких инструкций

В Киеве во вторник, 13 ноября произошел пожар в многоэтажном доме жилого комплекса "Парк Стоун". Жительница этого дома, телепродюсер одного из телеканалов Ксения Бугримова рассказала, как стала заложницей в собственном квартире и как реагировали на ее звонки спасатели и операторы службы "101". Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Ксения Бугримова рассказала, что возгорание произошло днем, около 15:33. В это время в доме отключились все коммуникации, а на лестнице она обнаружила много дыма, который стал просачиваться в квартиру.

Девушка намочила полотенца, заткнула щели и попыталась дозвониться в службу "101". На протяжении получаса она совершила 11 звонков, в которых просила эвакуацию, спрашивала, как ей поступить в данной ситуации. Каждый раз ей сообщали, что информацию передадут спасателям и бросали трубку.

Также ей отвечали "Откуда я знаю, что делать, я же не там" и на слова о том, что в доме могут появиться трупы, ей ответили "Я понимаю, что трупы, ждите".

Ксения Бугримова дала несколько советов тем, кто окажется в подобной ситуации, а также рассказала, что операторы на службе спасения должны работать так, чтобы пострадавшие не поддавались панике.

Она призналась, что ей в какой-то момент стало страшно, она вспомнила историю пожара в ТЦ "Зимняя Вишня" и даже подумывала о том, чтобы спуститься через окно, зацепившись за висячий кондиционер.

Когда спасатели наконец-то прибыли на место пожара, то выяснилось, что операторы не передали им информацию о том, где находятся люди, которых нужно эвакуировать. В квартиру Ксении Бугримовой они поднялись только после того, как к дому приехали ее друзья-журналисты, которые буквально заставили эвакуировать людей.

"Вызвала новости ТСН, присутствие которых заставило спасательную операцию суетиться немного больше, и фактически схватив нескольких человек- заставила подняться ко мне на этаж, и эвакуировать меня. И моего соседа. Хотя на наших этажах было возгорание. Квартиры вокруг него просто не были проверены. Печально, что все звонки и информация, которая должна быть передана спасателям, либо не была передана, либо не была услышана. По крайней мере обо мне они узнали от Саши, о находящемся на этаже соседе от меня. Либо они были заняты иными спасательными действиями, (тушением), а не эвакуацией людей", - написала Бугримова.

Скриншот поста (facebook.com/BUGRIMOVAKSENIYA)

Напомним, ранее мы сообщали о том, как украинка с дочкой спасались от пожара в Калифорнии.

А также рассказывали о том, кто из известных звезд пострадал во время пожара в Калифорнии.

Видео: РБК-Украина