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"Все розвалюється": в мережі показали поїзд-"непорозуміння" УЗ (моторошні фото)

STYLERЖиття    20.01.2019 - 21:35
"Все розвалюється": в мережі показали поїзд-"непорозуміння" УЗ (моторошні фото)
Фото: Поїзд Бердянськ-Київ (facebook.com/aleksandrsharipovv)

Поїзд Бердянськ-Київ знаходиться в жахливому стані

У мережі показали, у якому жалюгідному стані знаходиться плацкартний вагон поїзда №115/116 "Бердянськ-Київ". Про це написав на своїй сторінці в Facebook Олександр Шаріпов, надавши фотографії складу.

Він зазначив, що в поїзді брудний туалет, брудні вікна, в ньому все розвалюється і "тримається на соплях". Провідник зустрічає пасажирів у "спортивках", про спецформу, мабуть, нічого не чув.

"Скільки?Скільки це можна терпіти? У плацкартному вагоні поїзду 115/116 "Бердянськ-Київ". Все дрижить,розвалюється,тримається на соплях.Так,звісно,якщо я взяв плацкарт, то не маю права потребувати комфорту,як в СВ.Але прибрати туалет,полагодити стіл,замінити вікно(яке чомусь заліпили тряпками ,але все одно дме)-це звичайні речі, як-то кажуть "само собой разумеющееся". Скло забруднене. Цей потяг-взагалі якесь непорозуміння. Провідника одразу не впізнаєш, бо він у спортивках.Спецформи не надягає. Сидить слухає у своєму купе "Арел,решка,ты гонишь?Канешна..."Жах,просто жах", - обурився Шаріпов.

&quot;Все розвалюється&quot;: в мережі показали поїзд-&quot;непорозуміння&quot; УЗ (моторошні фото)Скріншот поста (facebook.com/aleksandrsharipovv)

&quot;Все розвалюється&quot;: в мережі показали поїзд-&quot;непорозуміння&quot; УЗ (моторошні фото)&quot;Все розвалюється&quot;: в мережі показали поїзд-&quot;непорозуміння&quot; УЗ (моторошні фото)&quot;Все розвалюється&quot;: в мережі показали поїзд-&quot;непорозуміння&quot; УЗ (моторошні фото)Фото: Поїзд Бердянськ-Київ (facebook.com/aleksandrsharipovv)

Користувачі мережі обурилися побаченим, а також нагадали, що в поїздах з такими умовами ще мають намір підвищити тарифи на проїзд.

"Зараз ціни піднімуть - і все буде добре", - іронізує Віталій Павловський.

"Вітаємо! Нам дуже шкода, що Ви зіткнулися з такою проблемою. Ми обов'язково розберемося. Прохання, якщо Вам не складно, відобразіть, будь ласка ці недоліки в книзі скарг і пропозицій. Спасибі!" - написав Олександр Красноштан.

"Зате ціни на квитки хочуть підвищити", - прокоментував Олександр Гавриленко.

"Музейний експонат", - зазначила Анасиасия Скоробогатова.

&quot;Все розвалюється&quot;: в мережі показали поїзд-&quot;непорозуміння&quot; УЗ (моторошні фото)Скріншот коментарів (facebook.com/aleksandrsharipovv)

Нагадаємо, що у потязі "Херсон-Львів" пол пасажиром зламалася полку.

Читайте також, як УЗ підвищила ціни: українці жартують, що скоро стане дешевше літати.

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