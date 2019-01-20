"Все разваливается": в сети показали поезд-"недоразумение" УЗ (жуткие фото)

Фото: Поезд Бердянск-Киев (facebook.com/aleksandrsharipovv)

Поезд Бердянск-Киев находится в ужасном состоянии

В сети показали, в каком плачевном состоянии находится плацкартный вагон поезда №115/116 "Бердянск-Киев". Об этом написал на своей странице в Facebook Александр Шарипов, предоставив фотографии состава.

Он отметил, что в поезде неубран туалет, грязные окна, в нем все разваливается и "держится на соплях". Проводник встречает пассажиров в "спортивках", о спецформе, видимо, ничего не слышал.

"Сколько? Сколько это можно терпеть? В плацкартном вагоне поезда 115/116 "Бердянск-Киев". Все дрожит, разваливается, держится на соплях.Так, конечно, если я взял плацкарт, то не имею права требовать комфорта, как в СВ. Но убрать туалет, починить стол, заменить окно (которое почему-то залепили тряпками, но все равно дует) - это обычные вещи, как говорится "само собой разумеющееся". Стекло загрязнено. Этот поезд-вообще какое-то недоразумение.Проводника сразу не узнаешь, потому что он в спортивках. Спецформу не надевает..Ужас, просто ужас", - возмутился Шарипов.

Скриншот поста (facebook.com/aleksandrsharipovv)

Фото: Поезд Бердянск-Киев (facebook.com/aleksandrsharipovv)

Пользователи сети возмутились увиденным, а также напомнили, что в поездах с такими условиями еще намерены повысить тарифы на проезд.

"Сейчас цены поднимут - и все будет хорошо", - иронизирует Виталий Павловский.

"Здравствуйте! Нам очень жаль, что Вы столкнулись с такой проблемой. Мы обязательно разберемся. Просьба, если Вам не сложно, отразите, пожалуйста эти недостатки в книге жалоб и предложений. Спасибо!" - написал Александр Красноштан.

"Зато цены на билеты хотят повысить", - прокомментировал Александр Гавриленко.

"Музейный экспонат", - отметила Анасиасия Скоробогатова.

Скриншот комментариев (facebook.com/aleksandrsharipovv)

Напомним, что в поезде "Херсон-Львов" пол пассажиром сломалась полка.

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