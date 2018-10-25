"Ви плюєте на їх могили!": Притула закликав молодь йти на вибори

Фото: колаж РБК-Україна

Артист і волонтер закликав українців запланувати собі вихідний на день виборів, тому що "реально треба!"

Відомий український артист, шоумен, телеведучий, актор і волонтер Сергій Притула заявив, що буде максимально агітувати молодь йти на майбутні президентські та парламентські вибори. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Молодь, яка, як правило, пасивна і, на жаль, часто ведеться на "гречку" не гірше, ніж пенсіонери", - зазначив артист.

Також Притула розповів, що його подруга якось працювала на ділянці на території студмістечка, де на виборах мера Києва аномальне кількість голосів набрав кандидат, який раніше вже керував столицею. "Деякі потім чесно зізнавалися, чому проголосували саме за цього кандидата. І там не було свідомого вибору", - написав він.

Сергій Притула (РБК-Україна / Віталій Носач)

"Кожного разу зустрічаючись із студентськими активами різноманітних ВУЗів в Україні, я повторюю студентам, віком від 17 до 21, одне і те ж: Назару Войтовичу, який загинув на Майдані, було 17-ть. Устиму Голоднюку - 19-ть. Ваші ровесники віддали життя за те, щоб ви жили у іншій країні. У кращій країні. Кожного разу коли ви продаєте свій голос на виборах – ви плюєте на їх могили! Подумайте про це!", - закликав Сергій.

Також артист зазначив, що закликатиме молодь йти на вибори хоча б тому, що усвідомлює - молодь не проголосує за тих, хто завмер в очікуванні реваншу, за колишніх "регіоналів" і комуністів".

"І це вже буде добре. А з іншими ми, дасть Бог, шляхом контролю громадянського суспільства якось дамо раду. І не важливо хто це буде: нині діючий президент, тьотя, яка говорить українською гірше, аніж та в.о. міністра, на яку вона "наїжджає", полковник, який не воював, співак, який колись міг бути корисним країні, але написав заяву про складання депутатських повноважень, чи гуморист, який посилає «у сраку» своїх майбутніх колег, паралельно відбираючи таким флешмобом відсотки у "скотиняки". Не бачу тих, кого б ми не подужали", - написав Притула.

Скрін: facebook.com/serhiyprytula

Артист і волонтер закликав українців запланувати собі вихідний на день виборів, тому що "реально треба!".

Як повідомлялося, раніше Сергій Притула відзначив, що маховик передвиборної кампанії вже набирає обертів і відверто висловився про майбутні вибори президента України.

Як ми писали, гуморист і волонтер Сергій Притула розповів українцям про витрачені кошти на потреби українських вояків у зоні ООС на Донбасі.

Нагадаємо також, що Притула висловився в підтримку Томосу для України, а також закликав українців перестати бути маніпулятивними ляльками і стати в ряди Помісної церкви.

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Відео: РБК-Україна