"Вы плюете на их могилы!": Притула призвал молодежь идти на выборы

Фото: коллаж РБК-Украина

Артист и волонтер призвал украинцев запланировать себе выходной в день выборов, потому что "реально надо!"

Известный украинский артист, шоумен, телеведущий, актер и волонтер Сергей Притула заявил, что будет максимально агитировать молодежь идти на предстоящие президентские и парламентские выборы. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Молодежь, которая, как правило, пассивная и, к сожалению, часто ведется на "гречку" не хуже, чем пенсионеры", - отметил артист.

Также Притула рассказал, что его подруга как-то работала на участке на территории студгородка, где на выборах мэра Киева аномальное количество голосов набрал кандидат, который ранее уже руководил столицей. "Некоторые потом честно признавались, почему проголосовали именно за этого кандидата. И там не было сознательного выбора", - написал он.

Сергей Притула (РБК-Украина / Виталий Носач)

"Каждый раз встречаясь со студенческими активами различных ВУЗов в Украине, я повторяю студентам в возрасте от 17 до 21 одно и то же: Назару Войтовичу, погибшему на Майдане, было 17. Устиму Голоднюку - 19. Ваши ровесники отдали жизнь за то, чтобы вы жили в другой стране. В лучшей стране. Каждый раз, когда вы продаете свой голос на выборах - вы плюете на их могилы! Подумайте об этом!", - призвал Сергей.

Также артист отметил, что будет призывать молодежь идти на выборы хотя бы потому, что осознает - молодежь не проголосует за тех, кто замер в ожидании реванша, за бывших "регионалов" и "коммунистов".

"И это уже будет хорошо. А с другими мы, даст Бог, путем контроля гражданского общества как-то разберемся. И не важно кто это будет: ныне действующий президент, тетя, которая говорит на украинском хуже, чем та и.о. министра, на которую она "наезжает", полковник, который не воевал, певец, который когда-то мог быть полезным стране, но написал заявление о сложении депутатских полномочий, или юморист, который посылает "у сраку" своих будущих коллег, параллельно отбирая таким флэшмобом проценты у "скотиняки". Не вижу тех, кого бы мы не осилили", - написал Притула.

Скрин: facebook.com/serhiyprytula

Артист и волонтер призвал украинцев запланировать себе выходной в день выборов, потому что "реально надо!".

Как сообщалось, ранее Сергей Притула отметил, что маховик предвыборной кампании уже набирает обороты и откровенно высказался о предстоящих выборах президента Украины.

Как мы писали, юморист и волонтер Сергей Притула рассказал украинцам о потраченных средствах на нужды украинских воинов в зоне ООС на Донбассе.

Напомним также, что Притула высказался в поддержку Томоса для Украины, а также призвал украинцев перестать быть манипулятивными куклами и стать в ряды Поместной церкви.

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Видео: РБК-Украина